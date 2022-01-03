Врач сравнила «выпады» с подъемом по лестнице

Врач сравнила &#171;выпады&#187; с подъемом по лестнице
Врач сравнила "выпады" с подъемом по лестнице. Фото: pexels

Упражнение «выпады» не может считаться избыточной нагрузкой для человека даже, если его делать 50 раз каждый день.

Врач спортивной медицины и мануальный терапевт Наталья Лабазова поделилась, что для здорового человека «выпады» являются полезным упражнением, нужно только помнить, как правильно его делать. Об этом сообщают РИА Новости.

При выполнении ноги необходимо поставить на ширине плеч, после чего одна из них выдвигается вперед и сгибается в колене под прямым углом. Начинать делать это упражнение советуется с 10 раз на каждую ногу.

По биомеханике Лабазова сравнила «выпады» с подъемом по лестнице. Специалист отметила, что упражнение может дать сильную нагрузку на коленные суставы, поэтому можно акцентировать внимание на ягодичных мышцах, которые являются вспомогательными при движении.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторая группа так называемых «суперпродуктов» способствует выздоровлению и восстановлению организма после поражения болезнью.

выпады Россия спорт физкультура


 

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Врач сравнила «выпады» с подъемом по лестнице
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