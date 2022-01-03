Вылечиться помогут брокколи, чеснок и другие «суперпродукты»

Вылечиться помогут брокколи, чеснок и другие &#171;суперпродукты&#187;
Вылечиться помогут брокколи, чеснок и другие "суперпродукты". Фото: Pixabay

При заболевании важно не только пить таблетки и соблюдать режим сна, но и обратить внимание на свой рацион. Некоторая группа так называемых «суперпродуктов» способствует выздоровлению и восстановлению организма после поражения инфекцией.

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали пять таких «суперпродуктов». Среди них особенно выделили цитрусовые, насыщенные витаминами плоды и овощные культуры. Об этом сообщает «Медик Форум».

Преимущество цитрусовых при восстановлении от болезни в том, что они активно поддерживают иммунную систему человека и помогают бороться с инфекцией. Второй продукт — брокколи. Он богат витаминами A, C, E, а также клетчаткой, антиоксидантами.

Не все любят чеснок, но специалисты уже ни раз отмечают полезность его свойств. В нем содержится большое количество соединений серы. Этот продукт помогает снизить риски заболеть простудой, также он может облегчить ее течение, если все же получилось заболеть.

Полезный продукт при простуде — имбирь, который обладает противовоспалительными свойствами. Имбирный чай поможет справиться с болью в горле. Замыкает пятерку растительной пищи курятина, которая отмечается как источник витамина B6.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцы больше жителей Ленобласти употребляют молочные продукты.

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Вылечиться помогут брокколи, чеснок и другие «суперпродукты»
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