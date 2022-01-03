Bild: уже в январе канцлер ФРГ может встретиться с Путиным

Bild: уже в январе канцлер ФРГ может встретиться с Путиным
Уже в январе канцлер ФРГ может встретиться с Путиным. Фото: скриншот Instagram

Появилась информация, что канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует взять на собственный контроль выстраивание отношений с Россией, поэтому уже в январе рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Информация о встрече Шольца и Путина появилась на страницах издания Bild, которое ссылается на свои источники. не называя их. Утверждается, что канцлер ФРГ стремится к «новому началу» в отношениях с Россией.

В частности, вопрос касается газа и украинского вопроса. Так внешнеполитический советник канцлера Йенс Плётнер, по информации издания, уже на протяжении двух недель готовит встречу двух лидеров в январе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент Российской Федерации Владимир Путин получил поздравление с Новым годом от генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина.

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Bild: уже в январе канцлер ФРГ может встретиться с Путиным
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