Путин получил поздравление с Новым годом от главы КНР

Путин получил поздравление с Новым годом от главы КНР
Путин получил поздравление с Новым годом от главы КНР. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин получил поздравление с Новым годом от генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина.

Си Цзиньпин отметил, что удовлетворен результатами развития отношений между Россией и КНР и передал поздравление Путину с Новым годом. Об этом сообщает ТАСС.

«В 2022 году наши страны отметят китайско-российский Год спорта, и мы впишем новую страницу в историю дружбы двух стран, передающейся из поколения в поколение», — указываются на сайте китайского МИД слова Си Цзиньпина.

Кроме того, председатель КНР подчеркнул, что президент России посетит зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Цзиньпин заявил, что готов поддерживать сотрудничество с Россией в сфере освоения космического пространства, а также в энергетике и в области торговли.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России поздравил жителей восточных регионов страны, для которых из-за разницы часовых поясов Новый год наступил раньше.

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