Президент России поздравил россиян и заявил, страна научилась жить в сложных условиях пандемии

Новогоднее обращение Путина уже увидели жители восточных регионов.
Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей восточных регионов страны, для которых из-за разницы часовых поясов Новый год наступил раньше. Об этом сообщают Ведомости.
В традиционном новогоднем обращении глава государства заявил, что в 2021 году столкнулась с вызовами пандемии коронавируса. Но, отметил, что мы научились жить в сложных условиях и противостоять угрозам, благодаря солидарности.
«Всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены», — сообщил президент.
Граждане продолжают бороться с опасной эпидемией, охватившей все континенты, и которая пока не отступает. Лидер назвал болезнь «коварной», унесшей десятки тысяч жизней, и выразил соболезнования всем, кто потерял родных, близких людей.
В этот период власти страны стараются оказывать поддержку наиболее уязвимым категориям населения, в частности, людям пожилого возраста и семьям с детьми. Параллельно с этим, Россия твердо отстаивала свои национальные интересы и безопасность. Все это стало заслугой граждан России, плодом напряженного труда, заключил президент.
Gazeta.SPb.ru сообщала, вице-президент Ленинградской области поздравила подписчиков Telegram-канала и пожелала не превращаться в человека-функцию.