Президент России поздравил россиян и заявил, страна научилась жить в сложных условиях пандемии

Президент России поздравил россиян и заявил, страна научилась жить в сложных условиях пандемии
В заключении новогодней речи Путин пожелал всем крепкого здоровья и любви. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Новогоднее обращение Путина уже увидели жители восточных регионов.

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей восточных регионов страны, для которых из-за разницы часовых поясов Новый год наступил раньше. Об этом сообщают Ведомости.

В традиционном новогоднем обращении глава государства заявил, что в 2021 году столкнулась с вызовами пандемии коронавируса. Но, отметил, что мы научились жить в сложных условиях и противостоять угрозам, благодаря солидарности.

«Всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены», — сообщил президент.

Граждане продолжают бороться с опасной эпидемией, охватившей все континенты, и которая пока не отступает. Лидер назвал болезнь «коварной», унесшей десятки тысяч жизней, и выразил соболезнования всем, кто потерял родных, близких людей.

В этот период власти страны стараются оказывать поддержку наиболее уязвимым категориям населения, в частности, людям пожилого возраста и семьям с детьми. Параллельно с этим, Россия твердо отстаивала свои национальные интересы и безопасность. Все это стало заслугой граждан России, плодом напряженного труда, заключил президент.

Gazeta.SPb.ru сообщала, вице-президент Ленинградской области поздравила подписчиков Telegram-канала и пожелала не превращаться в человека-функцию.

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