Вице-губернатор Ленобласти Данилюк обратилась к пользователям Telegram с пожеланием выйти «из цифрового мира»

Вице-губернатор Ленобласти Данилюк обратилась к пользователям Telegram с пожеланием выйти «из цифрового мира»
По мнению Данилюк важно доходить до истины, но сохранять баланс. Фото: Pixabay

Чиновница поздравила с Новым годом читателей Telegram и пожелала не превращаться в «человека-функцию».

Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк пожелала читателям Telegram-канала @Leningrad_guide здоровья в 2022 году, быть эмоционально богатым и счастливым.

По словам представительницы власти, складывается впечатление, что Telegram поглотил всё и заменил собою личное общение, газеты, радио, телевидение, электронные СМИ. По ее мнению, это удобный источник оперативного получения информации, а также общения.

«Мы стали жить — онлайн!» — заявляет чиновница.

Она призывает читателей иногда выходить из цифрового мира в человеческий. Общаться, дружить, любить, творить и дарить радость. Но проверять информацию, полученную в Telegram, официальными способами. Нельзя верить всему, что пишут в Сети.

«Доходите до истины и учитесь найти баланс в себе, чтобы не превратиться в «человека-функцию», — заключает вице-губернатор региона.

Gazeta.SPb.ru сообщала, глава Ленинградской области Дрозденко поздравил пользователей популярного мессенджера с праздниками и сообщил, что стал первым губернатором, давшим интервью Telegram-каналу.

telegram анна данилюк вице-губернатор новогоднее поздравление


 

Новости партнеров
Начавший карьеру в Петербурге Савельев лишает город федеральных денег
Начавший карьеру в Петербурге Савельев лишает город федеральных денег
Депутат Рады прокомментировал, как
Депутат Рады прокомментировал, как "ультиматум Путина" повлиял на США
Россияне могут остаться без новогодних каникул
Россияне могут остаться без новогодних каникул
Новый год без похмелья: врач-диетолог рассказала, чем закусывать в новогоднюю ночь
Новый год без похмелья: врач-диетолог рассказала, чем закусывать в новогоднюю ночь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вице-губернатор Ленобласти Данилюк обратилась к пользователям Telegram с ...
Глава Ленобласти поздравил с Новым годом читателей Telegram
В Ленобласти раненный полицейский задержал вора-рецидивиста
В квартире мужчины обнаружили оружейный склад
Туристы посетили Петербург 6 млн раз за этот год
В мире COVID-19 заболело более 287 млн человек
В институт им. А. Ф. Иоффе проник мужчина с пистолетом
Пенсионерка устроила массовое ДТП с пострадавшими на «Коле»