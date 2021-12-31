Вице-губернатор Ленобласти Данилюк обратилась к пользователям Telegram с пожеланием выйти «из цифрового мира»

По мнению Данилюк важно доходить до истины, но сохранять баланс. Фото: Pixabay

По мнению Данилюк важно доходить до истины, но сохранять баланс. Фото: Pixabay

Чиновница поздравила с Новым годом читателей Telegram и пожелала не превращаться в «человека-функцию».

Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк пожелала читателям Telegram-канала @Leningrad_guide здоровья в 2022 году, быть эмоционально богатым и счастливым.

По словам представительницы власти, складывается впечатление, что Telegram поглотил всё и заменил собою личное общение, газеты, радио, телевидение, электронные СМИ. По ее мнению, это удобный источник оперативного получения информации, а также общения.

«Мы стали жить — онлайн!» — заявляет чиновница.

Она призывает читателей иногда выходить из цифрового мира в человеческий. Общаться, дружить, любить, творить и дарить радость. Но проверять информацию, полученную в Telegram, официальными способами. Нельзя верить всему, что пишут в Сети.

«Доходите до истины и учитесь найти баланс в себе, чтобы не превратиться в «человека-функцию», — заключает вице-губернатор региона.

Gazeta.SPb.ru сообщала, глава Ленинградской области Дрозденко поздравил пользователей популярного мессенджера с праздниками и сообщил, что стал первым губернатором, давшим интервью Telegram-каналу.