Глава Ленобласти поздравил с Новым годом читателей Telegram

Глава Ленобласти поздравил с Новым годом читателей Telegram
Дрозденко напомнил, что два года назад стал первым российским губернатором, который дал интервью Telegram-каналу. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Дрозденко отметил, Telegram – это новая модификация СМИ, медиа нового поколения.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился с новогодним поздравлением к пользователям мессенджера. Об этом сообщает @Leningrad_guide в своем Telegram-канале.

По словам глав региона, это особый сегмент современных медиа с соответствующей аудиторией, думающей и умеющей анализировать информацию.

Дрозденко напомнил, что два года назад ему довелось стать первым российским губернатором, который дал интервью Telegram-каналу. Сегодня многие представители власти открыты к диалогу региональными и федеральными каналами мессенджера.

«В целом, для меня Telegram – это как новая модификация СМИ, медиа следующего поколения. Это сильный инструмент формирования общественного мнения, но это и огромная ответственность», — приводятся в сообщении слова регионального главы.

Gazeta.SPb.ru сообщала, Дрозденко исполнил новогоднее желание пятилетней девочки Насти из Сланцевского района.

александр дрозденко губернатор ленобласти новогоднее поздравление телеграм-канал


 

Новости партнеров
Россияне могут остаться без новогодних каникул
Россияне могут остаться без новогодних каникул
Врач рассказал, у кого самый надежный иммунитет от
Врач рассказал, у кого самый надежный иммунитет от "омикрона"
Петербуржцы не увидят салют в новогоднюю ночь
Петербуржцы не увидят салют в новогоднюю ночь
Депутат Рады прокомментировал, как
Депутат Рады прокомментировал, как "ультиматум Путина" повлиял на США
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Глава Ленобласти поздравил с Новым годом читателей Telegram
В Ленобласти раненный полицейский задержал вора-рецидивиста
В квартире мужчины обнаружили оружейный склад
Туристы посетили Петербург 6 млн раз за этот год
В мире COVID-19 заболело более 287 млн человек
В институт им. А. Ф. Иоффе проник мужчина с пистолетом
Пенсионерка устроила массовое ДТП с пострадавшими на «Коле»
На рынке женщина «свистнула» и 83-летней петербурженки кошелек