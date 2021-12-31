Глава Ленобласти поздравил с Новым годом читателей Telegram

Дрозденко напомнил, что два года назад стал первым российским губернатором, который дал интервью Telegram-каналу. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Дрозденко напомнил, что два года назад стал первым российским губернатором, который дал интервью Telegram-каналу. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Дрозденко отметил, Telegram – это новая модификация СМИ, медиа нового поколения.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился с новогодним поздравлением к пользователям мессенджера. Об этом сообщает @Leningrad_guide в своем Telegram-канале.

По словам глав региона, это особый сегмент современных медиа с соответствующей аудиторией, думающей и умеющей анализировать информацию.

Дрозденко напомнил, что два года назад ему довелось стать первым российским губернатором, который дал интервью Telegram-каналу. Сегодня многие представители власти открыты к диалогу региональными и федеральными каналами мессенджера.

«В целом, для меня Telegram – это как новая модификация СМИ, медиа следующего поколения. Это сильный инструмент формирования общественного мнения, но это и огромная ответственность», — приводятся в сообщении слова регионального главы.

Gazeta.SPb.ru сообщала, Дрозденко исполнил новогоднее желание пятилетней девочки Насти из Сланцевского района.