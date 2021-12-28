Дрозденко исполнил новогоднюю мечту пятилетней жительницы Сланцев

Дрозденко исполнил новогоднюю мечту пятилетней жительницы Сланцев
Дрозденко исполнил мечту маленькой жительницы Сланцев. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко исполнил мечту девочки Насти из Сланцевского района. Губернатор порадовал ребенка, проходящего восстановление после тяжелой болезни.

Об истории пятилетней девочки губернатор узнал из Instagram. Ранее Анна Зайцева, так зовут маму, в комментариях под постом Дрозденко поделилась историей дочки, которая этим летом восстанавливалась после болезни и сейчас активно идет на поправку.

Как сообщил Online47, женщина отметила, что конкретных пожеланий по поводу подарка нет. Важно лишь, чтобы ребенку этот Новый год запомнился своими чудесами.

«Теперь мы верим в чудеса. Сегодня Настеньку с Новым годом поздравил @drozdenko_au! От подарков глаза разбегаются) Спасибо большое, Александр Юрьевич!» — написала мама девочки в своем Instagram-аккаунте.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, какие игрушки не стоит дарить ребенку на Новый год

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