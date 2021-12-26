Врач рассказал, какие игрушки не стоит дарить ребенку на Новый год

Для маленьких детей опасны любые конструкторы с мелкими и острыми деталями. Фото: unsplash

Для маленьких детей опасны любые конструкторы с мелкими и острыми деталями. Фото: unsplash

Врач Андрей Тяжельников назвал игрушки, которые не стоит покупать детям на Новый год. Среди них — конструктор, детские наборы для опытов и летающие игрушки.

Специалист рассказал в беседе с РИА Новости, для маленьких детей опасны любые конструкторы с мелкими и острыми деталями, а также магнитными шариками. Дети могут их проглотить, таких неприятных историй уже много.

Тяжельников упомянул детские наборы для опытов. Вещества, которые по сути не опасны, могут создать неприятности, если будут использованы не по инструкции.

Обернуться травмами может игра с популярными летающими и стреляющими игрушками. Если нет возможности проконтролировать процесс игры, то лучше отложить покупку на более старший возраст.

Нужно тщательно проверять качество резиновых, пластмассовых и мягких игрушек. В составе могут быть мышьяковые, свинцовые и ртутные соединения. Некачественную игрушку можно отличить по химическому запаху и «ядовитым» расцветкам».

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