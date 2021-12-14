Дед Мороз рассказал о самых запоминающихся подарках для особенных детей

Несколько лет назад зимний волшебник подарил солнечному мальчику караоке.

Во вторник, 14 декабря, в Доме журналиста состоялась пресс-конференция «Путешествие Деда Мороза в Санкт-Петербург».

В 2019 году Дедушка Мороз познакомился с особенным ребенком. Врачи диагностировали малышу легкую форму ДЦП.

«Мама Катя рассказала, что он, наконец, произнес свои первые слова», — с радостью рассказал волшебник.

По словам Мороза, мальчик обожал петь, поэтому было решено преподнести ему в подарок караоке.

Также волшебник вспомнил, как в прошлом году девочка попросила у него телевизор. Семья, где мама работает школьным учителем, не могла себе позволить такую покупку. Малышка объяснила, что была бы рада даже самому маленькому по размеру ТВ. Дедушка с удовольствием исполнил желание девочки.

В 2017 году Деду Морозу посчастливилось узнать поближе замечательного ребенка, страдающего тяжелой формой ДЦП. Несмотря на неутешительные прогнозы врачей мальчик научился ходить. Впоследствии парень разработал свою методику массажа для малышей с детским церебральным параличом.

На севере европейской части России, в Вологде, живет мальчик по имени Даня. Малыш с синдромом Ангельмана обожал катание на лошадях. Больше всего на свете ему хотелось заиметь свои собственные ролики. В канун Нового года волшебник исполнил желание ребенка.

В одной петербургской семье растет два мальчика. Один из них, Давид, страдает тугоухостью и аутизмом. Мама малышей — домохозяйка, а папа — сварщик. Добрый Дедушка Мороз подарил ребенку новый слуховой аппарат и иманжинариум.

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