Россияне перечислили самые любимые новогодние традиции

Россияне перечислили самые любимые новогодние традиции
Россияне назвали любимые новогодние традиции. Фото: Pixabay

Больше всего гражданам нравится собираться с близкими за праздничным столом.

Россияне рассказали, какие новогодние традиции им нравятся больше всего. Большая часть опрошенных заявили, что любят собираться со своими родственниками. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob,

Также многие россияне отметили, что обожаю наряжать елку – таких оказалось 15%. На третьем месте – традиция дарить и получать подарки. О ней говорили 6% людей.

Опрошенных признались, что любят загадывать желания под бой курантов, есть любимые праздничные блюда, а после – хорошо отсыпаться. 3% заявили, что им нравится готовить.

Каждый девятый россиянин (11%) признался, что любимой новогодней традиции у него нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Совфеде прокомментировали идею запретить алкоголь на Новый год.

Новый год опрос праздник традиции


 

Новости партнеров
Виторган объяснил, что заставило его жениться на Ксении Собчак: «Человек — сложный компот»
Виторган объяснил, что заставило его жениться на Ксении Собчак: «Человек — сложный компот»
В России будут введены новые правила получения пенсии
В России будут введены новые правила получения пенсии
Волки испугали жителей коттеджей в Ленобласти
Волки испугали жителей коттеджей в Ленобласти
Озвучено мнение нового канцлера ФРГ по
Озвучено мнение нового канцлера ФРГ по "Северному потоку – 2"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне перечислили самые любимые новогодние традиции
В Кудрово задержали мигранта, который обманул земляка на 7 тыс. долларов
В США из-за урагана погибли уже более 70 человек
Пассажиры нижних полок будут обязаны уступать место у стола
Мужчина, сломавший спину на удаленку, получил компенсацию от работодателя
На Константина Заслонова тушили двухэтажное здание
В Германии считают, что пандемию удастся победить минимум через 4 года
Самым любимым советским фильмом у россиян оказался «Москва слезам не ...