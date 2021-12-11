Россияне перечислили самые любимые новогодние традиции

Больше всего гражданам нравится собираться с близкими за праздничным столом.

Россияне рассказали, какие новогодние традиции им нравятся больше всего. Большая часть опрошенных заявили, что любят собираться со своими родственниками. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob,

Также многие россияне отметили, что обожаю наряжать елку – таких оказалось 15%. На третьем месте – традиция дарить и получать подарки. О ней говорили 6% людей.

Опрошенных признались, что любят загадывать желания под бой курантов, есть любимые праздничные блюда, а после – хорошо отсыпаться. 3% заявили, что им нравится готовить.

Каждый девятый россиянин (11%) признался, что любимой новогодней традиции у него нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Совфеде прокомментировали идею запретить алкоголь на Новый год.