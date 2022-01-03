1 января мужчина решил зарезать знакомую в бесхозном доме Пушкина

1 января мужчина решил зарезать знакомую в бесхозном доме Пушкина
Возбуждено уголовное дело по факту случившегося в Пушкине. Фото: Baltphoto

Мужчина в первый день нового года зарезал свою знакомую в городе Пушкин. Подозреваемый даже не стал рыпаться с места преступления. Его задержали.

Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ правоохранительные органы «взяли» горожанина, которого подозревают в убийстве женщины в Пушкинском районе Петербурга.

Жуткая история случилась «в самый Новый год» 1 января. Свое злодеяние мужчина решил воплотить в жизнь в бесхозном доме по Саперной улице.

В полицию обратился неизвестный уже 2 января. Аноним заявил, что в здании умерла 47-летняя знакомая. Прибывшие на место случившегося оперативники выяснили, что неработающий 66-летний подозреваемый во время внезапной ссоры ударил женщину не менее пяти раз ножом в грудь и шею. Раны оказались не совместимы с жизнью. Пострадавшая скончалась. Мужчину доставили в отделение, возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отец убил сына в канун Нового года в Гатчине.

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1 января мужчина решил зарезать знакомую в бесхозном доме Пушкина
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