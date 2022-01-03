Перерасчет всех пенсий: какие выплаты будут в январе 2022 года

Известно, что с января наступившего года проведена индексация пенсий на 5,9%. Речь идет о выплатах по старости для нетрудоустроенных пожилых россиян, выплатах по инвалидности и потере кормильца. Данные изменения повлекут за собой и увеличение ИПК до 104,69 рублей. Для страховой пенсии фиксированная сумма составит 6 401 рубль.

Данная фиксированная выплата берется за основу для начисления других доплат. К ним относятся: материальная помощь на содержание иждивенцев, дополнительные начисления за сельский и северный стаж, за инвалидность I группы и выплаты пожилым гражданам в возрасте от 80 лет. Об этом сообщает профессор РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.

С учетом проведенной индексации, среднегодовая сумма страховой выплаты неработающим пожилым гражданам составит 18 521 рубль. В апреле планируется увеличение размера социальной пенсии на 7,7%, итоговая сумма составит 6 242 рубля.

Экономист напомнила, что ранее президент РФ Владимир Путин предложил повысить МРОТ на 8,6%. Данные меры повлекут за собой увеличение прожиточного минимума для пожилых россиян и в регионах.

В случаях, когда назначенные в регионе пенсионные выплаты не дотягивают до федерального ПМ, то пожилые граждане имеют право на социальные доплаты до установленного уровня. Такие доплаты могут быть двух видов: федеральная (когда размер денежного довольствия не дотягивает до общероссийского ПМ) и региональная (когда размер пенсий в регионе выше федерального минимума).

Юлия Финогенова сообщает, что повышение пенсионных начислений ожидает и трудоустроенных пенсионеров. Дли данной категории пожилых россиян перерасчет будет произведен летом. При повышении будет учитываться дополнительный стаж и размер заработной платы. В итоге максимальное увеличение составит не более 300 рублей.

С 1 февраля ожидается повышение ежемесячной денежной выплаты для некоторых категорий граждан, получающих федеральные льготы. К ним относятся инвалиды, ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда и др. Для них размер индексации составит 5,8%, но профессор считает, что возможно увеличение процента надбавки с учетом нынешнего роста инфляции.