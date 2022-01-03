Подарок от Сбербанка в 2022 году: от 10 000 рублей для всех граждан РФ

Подарок от Сбербанка в 2022 году: от 10 000 рублей для всех граждан РФ
В первые дни после активации карты, денежные средства можно снимать без начисления процентов. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Стало известно, что в ближайшие дни любой гражданин России может получить от Сбербанка сумму от 10 тысяч рублей. Речь идет о новой кредитке, которую банк выдает на максимально выгодных условиях, сообщает Primpress.

Представители кредитной организации сообщают, что в первые дни после активации карты денежные средства можно снимать без начисления процентов. Такая кредитка появилась совсем недавно и по праву заняла лидирующую позицию среди самых выгодных предложений банка в данном сегменте.

Новое предложение должно было действовать до 31 декабря включительно, но Сбербанк решил сделать для своих нынешних и новых клиентов подарок к Новому году. В итоге срок действия предложения продлили на все новогодние праздники, и денежные средства все еще можно снимать без комиссии.

Оформить соответствующую карту очень легко. Для этого достаточно скачать приложение «Сбербанк Онлайн» и заказать через него карту. Решение о предоставлении кредитки принимается за несколько минут, и клиент сразу получает возможность пользоваться новыми преимуществами и распоряжаться денежными средствами. Пластиковую карту можно получить в ближайшем отделении банка в течение нескольких дней.

Специалисты сообщают, что минимальная сумма, которую банк предоставляет по карте, составляет 10 тысяч рублей, максимальное ограничение — 1 миллион рублей. Если вернуть сумму в течение 3 месяцев, то проценты за пользование денежными средствами начислены не будут. Если данную карту использовать для получения зарплаты, то банк предоставит еще больше преимуществ — полученные средства можно будет инвестировать, извлекая дополнительную прибыль.

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Подарок от Сбербанка в 2022 году: от 10 000 рублей для всех граждан РФ
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