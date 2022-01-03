30% баров в центре Петербурга нарушают закон

Три бара в центре Петербурга накажут за работу ночью. «Порадовали» заведения на Рубинштейна. Фото: https://pixabay.com

Три бара в центре Петербурга накажут за работу ночью. «Порадовали» заведения на Рубинштейна. Фото: https://pixabay.com

Три бара в центральной части Северной столицы будут наказаны за то, что не прекращают работать в ночное время суток.

Профилактический рейд полицейские и сотрудники администрации устроили ночью 3 января. Проверку стартовала с Центрального района Петербурга. В итоге оперативники успели «посетить» 10 увеселительных заведений. Нарушали 121-е коронавирусное постановление трех бара.

Так, у бара Self Cost, расположенного на Стремянной улице после 23:00 часов еще были клиенты. Кроме того, у заведения не было QR-кода на осуществление деятельности, а также продавались кальяны, что сегодня еще запрещено.

На самой веселой улице Рубинштейна выявили сразу несколько нарушителей. «Плохо вел» себя бар White point и бар в доме № 27.

Бары для проверки выбирались по жалобам местных жителей и записей с камер наружного наблюдения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что охранники бара на Рубинштейна не давали петербурженке попасть к себе домой.