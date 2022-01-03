Президент РАН заявил, что коронавирус перейдет в режим сезонного гриппа в 2022 году

Президент РАН заявил, что коронавирус перейдет в режим сезонного гриппа в 2022 году
Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру. Фото: pexels.com

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что пандемия коронавируса станет сезонным заболеванием в наступившем году.

По его словам, COVID-19 перейдет в режим сезонного гриппа в 2022 году Эксперт отметил, что коронавирус станет сезонным заболеванием, как грипп. Он сравнил сегодняшнюю ситуацию с 1960-ми годами, когда была эпидемия гонконгского гриппа:

«Это ситуация в каком-то смысле похожая. Серьезная эпидемия, поначалу страх, но мы сделали вакцины, и уже появляются лекарства. И если будут хорошие, надежные протоколы по применению лекарств, то мы войдем в режим восприятия этого недуга, как гриппа», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, высокий уровень смертности связан с низкими показателями вакцинации населения. Он отметил, что в этом виноваты не только граждане, а также наука и государство.

С начала пандемии в России выявлено 10 554 309 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 311 353 летальных исхода, выздоровели 9 548 076 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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