Инфекционист рассказал, когда ждать улучшения ситуации с коронавирусом

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский считает, что пандемия вряд ли закончится в 2022 году.

«Значительное улучшение ситуации у нас будет наблюдаться в 2023 году», — приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, для завершения пандемии, кроме медицинской проблемы, должны решиться и финансовые, и экономические, и геополитические вопросы.

С начала пандемии в России выявлено 10 554 309 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 311 353 летальных исхода, выздоровели 9 548 076 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что люди, имеющие вторую и четвертую группу, более подвержены заболеванию COVID-19.