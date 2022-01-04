Россиянам рассказали о росте тарифов ЖКХ в 2022 году

Россиянам рассказали о росте тарифов ЖКХ в 2022 году
Тарифы ЖКХ в 2022 году вырастут в среднем на 3,5-5 процента. Фото: pixabay.com

В наступившем 2022 году тарифы на ЖКХ станут выше, они увеличатся примерно на 3,5-5%.

Об этом рассказал Заслуженный юрист Российской Федерации Иван Соловьев в разговоре с агентством «Прайм».

Распоряжение правительства России гласит, что размер «коммуналки» в 2022 году вырастет в среднем на 3,5-5 процента.

Однако Иван Соловьев отметил, что власти регионов в праве сами установливать, насколько повысить ЖКХ. Правительство определяет лишь верхнюю планку. Таким образом в соседних селах плата по коммунальным платежам может быть разная и нарушения в этом нет будет.

Размер взносов на капремонт в этом году может остаться на прежним. Однако могут вырасти в цене сами ремонтные работы. Юрист заявил, что здесь главное, чтобы окончательная плата не превышала предельное значение стоимости капремонта в регионе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что весной и осенью 2022 года россияне получат важные прибавки к пенсии.

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