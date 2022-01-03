Кузнецов: весной и осенью 2022 года россияне получат важные прибавки к пенсии

Весной и осенью 2022 года россияне получат важные прибавки к пенсии. Фото: Pixabay

Весной и осенью 2022 года россияне получат важные прибавки к пенсии. Фото: Pixabay

Юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Никита Кузнецов отметил, что уже этой весной, а далее осенью, россияне могут рассчитывать на две важные прибавки к пенсионным выплатам.

В апреле и в октябре 2022 года российских пенсионеров ожидают индексация социальных пенсий и прибавка к пенсии для военных. Об этом юрист рассказал изданию LIFE.

Две прибавки ознаменуют начала апреля и октября. В первом случае предусматривается индексация социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению на 7,7%. Во втором, — индексация военных пенсионных выплат на 4%.

Кузнецов отметил, что у части пенсионеров в России индексация происходит в определенные месяцы, например, у шахтеров и летчиков. У них размер начислений изменяется каждые три месяца.

Также с первого августа ПФР планирует повысить страховые пенсии работающим пенсионерам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в январе неработающим пенсионерам будут положены выплаты достигающие практически 19 тысяч. Уже с первого января наступившего года были проиндексированы страховые выплаты.