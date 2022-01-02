В 2022 году расходы ПФР на пенсионные выплаты составят 8,1 трлн рублей

Ожидается, что в январе 2022 года неработающим пенсионерам будут положены выплаты до 19 тысяч. Уже с первого января наступившего года были проиндексированы страховые выплаты.

Если конкретизировать цифру обещанных пенсий, то она должна достигать 18 521 рубля. Увеличение пенсионных выплат неработающих пенсионеров напрямую связано с индексацией за 2022 год и законом, который действует с 2019 года и до 2024 года включительно, по которому индексация проходит с 1 января, а не с 1 февраля. Об этом сообщает Primpress.

Отмечается, что в ПФР расходы на пенсии, включая денежные выплаты по старости, в 2022 году составят около 8,1 трлн рублей. По плану с января 2023 года пенсионные выплаты гражданам будут проиндексированы на 5,6%, а с января 2024 года — на 5,5%. Основываясь на этом, Пенсионный фонд России прогнозирует увеличение пенсий в 2023 году до 19 476 рублей и до 20 469 рублей в 2024 году соответственно.

С начала января наступившего года начали действовать новые правила выплаты пенсий. Так, те граждане которые проживают в регионах с режимом ЧС, могут получить пенсии раньше дат, которые установлены для всех остальных жителей России. Для получения денежных сумм таким россиянам необходимо написать заявление в ПФР, отмечают в РИА Новости.

Также с 2022 года социальные выплаты неработающим пенсионерам с общей суммой материального обеспечения ниже прожиточного минимума в регионе будут назначаться с осознанием будущих проблем, потребностей или изменений. Таким образом писать заявление и предоставлять иные документы для получения выплат больше не потребуется.

«Кроме того, малоимущие пенсионеры могут обратиться в отделы соцзащиты за получением адресной социальной помощи в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»», — отмечает ведущий юрист Европейской Юридической Службы Татьяна Трофименко.

Несмотря на растущие цифры выплат подчеркивается, что число получателей пенсий будет уменьшаться, как считают в пенсионном фонде. С 40,9 млн, которое было зафиксировано в 2019 году количество упадет до 30,8 млн в 2024 году.

Согласно «Отраслевому соглашению по горно-металлургическому комплексу РФ 2020 — 2022 годы» материальную поддержку от государства в 2022 году получат, например также работники предприятий и члены их семей, ветераны труда.

Президент России Владимир Путин заявил, что за 2021 год инфляция превзошла ожидания экспертов и жителей, на основе этого пенсии необходимо проиндексировать минимум на 8%. Это позволило бы уравновесить ситуацию и сделать так, чтобы пенсионеры не остались в минусе. Однако заявление сделано было, но официального постановления по этому поводу пока нет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторые россияне получили январские выплаты по старости досрочно. Пенсионный фонд начал переводить денежные средства еще с 29 декабря.