Неизвестный «заминировал» «Питерлэнд» 3 января

Неизвестный &#171;заминировал&#187; &#171;Питерлэнд&#187; 3 января
Поступило ложное сообщение о минировании ТЦ "Питерлэнд". Фото: Питерлэнд

Эвакуацию в аквакомплексе проводить не стали.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 3 января, примерно в 20 часов полиции сообщили о письме, поступившем на электронный адрес ФСБ России. Указывалось, что якобы торговый центр «Питерлэнд» заминирован.

На Приморский проспект, 72 отправились специалисты. В ходе осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Эвакуировать посетителей не стали. Пострадавших нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в праздничные дни жители и гости Северной столицы решили не терять времени даром и погреться в водах аквапарка, когда за окном мороз и снега. В связи с ажиотажем посетителей в «Питерлэнде» образовались длинные очереди.

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