Очереди в «Питерлэнде» заметно выросли из-за праздничных выходных и QR-кодов

В петербургском Аквакомплексе «Питерлэнд» наблюдается наплыв гостей, — образовались больше очереди.

В праздничные дни жители и гости Северной столицы решили не терять времени даром и погреться в водах аквапарка, когда за окном мороз и снега. В связи с ажиотажем посетителей в «Питерлэнде» образовались длинные очереди. Об этом информирует пресс-служба «Питерлэнда».

Помимо праздничных дней на образование очередей повлияло введение нового правила обязательного предъявления QR-кода в заведениях общественного питания и в развлекательных организациях, а также ТЦ. Иными словами, причиной больших очередей стало 121 постановления правительства города и исполнение предписаний Роспотребнадзора.

Отмечается, что вся систематика по контролю и проверке обязательных для взрослых QR-кодов проводится в рамках установленных алгоритмов и носит организованный характер. Уточняется, что внутри аквакомплекса могут находится не более 700 человек одновременно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге со 2 января люди без QR-кодов не смогут попасть в заведения общепита и предприятия розничной торговли.