В Петербурге ночью лжезаминировали Сенную площадь

В Петербурге ночью лжезаминировали Сенную площадь
В Петербурге ночью лжезаминировали Сенную площадь. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В ночь с 3 на 4 января в Северной столице угрозе заминирования подверглась Сенная площадь. Выяснилось, что сообщение об опасности оказалось ложным.

Около 01:47 ночи 4 января через экстренные службы в правоохранительные органы поступило сообщение с неизвестного телефона. Как стало известно Gazeta.SPB, сообщалось о заминировании Сенной площади.

Практически сразу было установлено, кому принадлежит телефон, с которого поступило сообщение. Владельцем оказался 55-летний гражданин, зарегистрированный на Садовой улице. По месту жительства его не нашли.

После проверки Сенной площади никаких взрывчатых веществ и устройств не обнаружили. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 3 января, около 20 часов правоохранительным органам сообщили о письме, поступившем на электронный адрес ФСБ России. Указывалось, что торговый центр «Питерлэнд» заминирован.

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