В Хабаровском крае мужчина зажег салют в жилом доме и побежал прочь

В Хабаровском крае мужчина зажег салют в жилом доме и побежал прочь
Мужчина не нашел места лучше для запуска салюта, чем подъезд жилого дома. Фото: Pixabay

Правоохранительные органы пытаются устанавливают личность хулигана, запустившего салют в жилом доме.

По факту случившегося оперативники Хабаровского края организуют проверку. Мужчина решил запустить фейерверк в подъезде жилого дома. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Хулиган, находясь в подъезде у лифта, поджег фитиль и побежал прочь из дома. Свой салют неизвестный не застал. Он взорвался в помещении без него.

В ГУ МВД устанавливают личность мужчины. После проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что больше, чем 10 человек в Москве получили различные травмы и ожоги, запуская салюты и взрывая петарды в новогоднюю ночь. Москвичи, по всей видимости были не слишком осторожны, когда пришло время пиротехнических изделий в Новый год.

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