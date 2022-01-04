В Хабаровском крае мужчина зажег салют в жилом доме и побежал прочь

Мужчина не нашел места лучше для запуска салюта, чем подъезд жилого дома. Фото: Pixabay

Мужчина не нашел места лучше для запуска салюта, чем подъезд жилого дома. Фото: Pixabay

Правоохранительные органы пытаются устанавливают личность хулигана, запустившего салют в жилом доме.

По факту случившегося оперативники Хабаровского края организуют проверку. Мужчина решил запустить фейерверк в подъезде жилого дома. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Хулиган, находясь в подъезде у лифта, поджег фитиль и побежал прочь из дома. Свой салют неизвестный не застал. Он взорвался в помещении без него.

В ГУ МВД устанавливают личность мужчины. После проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что больше, чем 10 человек в Москве получили различные травмы и ожоги, запуская салюты и взрывая петарды в новогоднюю ночь. Москвичи, по всей видимости были не слишком осторожны, когда пришло время пиротехнических изделий в Новый год.