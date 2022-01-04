В Госдуме предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей

В Госдуме предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей
Госдума. Фото: Государственная Дума РФ

Депутат Госдумы Олег Нилов (СРЗП) предложил повысить МРОТ до 30 тысяч рублей. Он назвал нынешние суммы «мизерными» и выступил с предложением почти в три раза повысить минимальный размер оплаты труда.

«Процент индексации стал, ну, реальным, да, более-менее реальным этого МРОТ. Но это не минимальный размер оплаты труда, мы продолжаем оставаться на своем, это мизерный размер оплаты труда, который посчитан, знаете, как плохой школьник иногда задачки решает, подводя под известный ответ», — приводит его слова ИА REGNUM.

Парламентарий отметил, соответствующий законопроект уже представлен для изучения. В нем МРОТ рассчитывается, исходя из тарифов и стоимости некоторых продуктов, а не по средней зарплате.

Напомним, с января 2022 года изменится МРОТ, сумма которого станет больше на 1 098 и достигнет 13 890 рублей. Размер прожиточного минимума при этом составит 12 654 рубля, а для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров сумма обозначается как 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правительство проиндексировало на 4% меры городской поддержки в Санкт-Петербурге.

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