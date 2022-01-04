Глыба льда проломила автомобиль на Чкаловском проспекте

Глыба льда проломила автомобиль на Чкаловском проспекте
Глыба льда проломила автомобиль на Чкаловском проспекте. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В Северной столице на петербуржцев с крыш продолжают сыпаться обледенелые массы снега и сосульки, которые вовремя не были убраны.

Инцидент случился на Чкаловском проспекте, 23. Большая глыба льда упала на автомобиль, который только что подъехал и, вероятно, решил припарковаться. Об этом стало известно из группы Вконтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

К счастью, при падении льда пострадало только транспортное средство: водитель и пешеходы в целости сохранности. Отмечается, что во время того, как на автомобиль летела заледенелая масса, мимо проходила мама с коляской.

Между тем МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Петербурге и гололедице. Также повсеместно будет встречаться налипание мокрого снега.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Тосненском районе Ленинградской области произошла авария, в резульатате которой в тяжелом состоянии были госпитализированы двое детей. Взрослых, находившихся в «Тойоте Королле» госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

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Глыба льда проломила автомобиль на Чкаловском проспекте
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