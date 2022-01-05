Терапевт рассказала, кому нужно следить за уровнем «плохого» холестерина

Терапевт Елена Колотилина рассказала, каким людям необходимо постоянно контролировать уровень «плохого» холестерина в крови.

Врач напомнила, что высокий уровень холестерина может стать причиной нарушения работы сердечно-сосудистой системы и привести к образованию опасных атеросклеротических бляшек в сосудах. Об этом пишут «Ежедневные новости Владивостока».

По словам Колотилиной, регулярно посещать врача и сдавать анализы на уровень холестерина нужно женщинам старше 50 лет и мужчинам старше 40 лет, курящим людям и людям с избыточным весом. Кроме того, в группу риска входят пациенты, страдающие такими заболеваниями, как гипертония, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и заболевания почек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач сравнила «выпады» с подъемом по лестнице.