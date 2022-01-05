В ДТП с легковушками на Волхонском шоссе пострадали две девочки

В Ленинградской области полиция разбирается в обстоятельствах ДТП, из-за которого в больницу попали двое детей.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, автомобильная авария произошла накануне в 15:30 на Волхонском шоссе. Легковушка «Лада Гранта», за рулем которой была 41-летняя женщина, вылетела на встречку, где столкнулась с автомобилем «Хендай Санта Фе», который вел 60-летний мужчина. В ведомстве отметили, что женщина не справилась с управлением.

При столкновении пострадали две несовершеннолетние пассажирки из «Лады»: семи и девяти лет. Обе госпитализированы в больницу в удовлетворительном состоянии и состоянии средней тяжести.

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