Девочка в клубе обожгла ноги «сухим льдом», прокуратура и СК проводят проверку

Прокуратура и СУ СК РФ по Ленобласти начали проверку по факту инцидента с ребенком в развлекательном комплексе во Всеволожском районе.

По предварительной информации, 4 января в развлекательном комплексе в деревне Мистолово, при организации праздничных мероприятий для детей и проведении химического шоу в виде распространения «сухого льда», 4-летняя девочка получила ожог обеих стоп. После осмотра и оказания помощи на месте бригадой скорой медицинской помощи, ребёнок находится в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, следователи останавливают обстоятельства, в результате которых ребёнок получил ожоги во время шоу.

После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств будет принято процессуальное решение. Кроме того, будет дана оценка действия ответственных лиц за проведение праздничного мероприятия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан петербуржец, который с битой напал на рейсовый автобус. В отношении него был составлен протокол, а также возбуждено уголовное дело по факту вандализма.