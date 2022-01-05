В поселке Будогощь мужчина всю ночь насиловал сожительницу

В поселке Будогощь мужчина всю ночь насиловал сожительницу
Подозреваемый в изнасиловании задержан. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Киришском районе Ленинградской области полицией задержан подозреваемый в изнасиловании местной жительницы.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне вечером в полицию обратилась дочь 35-летней потерпевшей. Заявительница сообщила, что знакомый ей мужчина поднял руку на нее и ее мать, которую до этого всю ночь насиловал. Это произошло в квартире на Школьной улице в поселке Будогощь, где они оба проживают.

Подозреваемого поймали на месте происшествия. В отдел забрали 40-летнего неработающего гражданина.

Позже в полицию обратилась сама потерпевшая. Она рассказала, что мужчина насиловал ее в течение шести с половиной часов — с 0:00 до 6:30. Он применял физическую силу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девочка в клубе обожгла ноги «сухим льдом», прокуратура и СК проводят проверку.

Будогощь изнасилование киришский район ленобласть


 

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