Стало известно, когда в Японии начнут испытания пожизненной вакцины от коронавируса

Стало известно, когда в Японии начнут испытания пожизненной вакцины от коронавируса
В Японии к 2023 году начнут испытания пожизненной вакцины от коронавируса. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Японская фармацевтическая компания Nobelpharma планирует к 2023 году начать клинические испытания пожизненной вакцины от коронавируса.

Над разработкой такой вакцины работает группа ученых из Токийского института медицинских наук. По данным Japan Times, за основу препарата взяли вакцину против оспы.

«Характеристики этой вакцины показали, что она может способствовать выработке антител и давать пожизненный иммунитет. Одна доза сохраняет эффект на протяжении более 20 месяцев, ни одна другая вакцина не имеет схожего эффекта», — рассказал руководитель исследовательской группы Митинори Кохара.

По последним данным, в мире зафиксировано 295 419 708 случаев заражения коронавирусом. Число смертельных исходов достигло 5 460 302.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что пандемия коронавируса станет сезонным заболеванием в наступившем году. Он сравнил сегодняшнюю ситуацию с 1960-ми годами, когда была эпидемия гонконгского гриппа.

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