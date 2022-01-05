Аналитики рассказали, когда вырастут реальные доходы россиян

Аналитики рассказали, когда вырастут реальные доходы россиян
С 1 января 2022 года денежные накопления всех россиян, которые хранятся в рублях, обесценятся. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Аналитики спрогнозировали, как и когда вырастут реальные доходы граждан России.

По их прогнозам, уровень роста не превысит 2,5% из-за инфляции в 2022 году.

По данным Росстата, зарплаты россиян по итогам прошлого года выросли на 4,1%. По словам экспертов, это не отразится на увеличении показателя в наступившем году, сообщает агентство «Прайм».

В минувшем ноябре был опубликован прогноз о том, что размер средней зарплаты увеличится на 2,6%. Аналитик Промсвязьбанка Денис Попов отметил, что показатель вырастет не более чем на 2,4%.

По его словам, на ситуацию может повлиять дефицит кадров, который обеспечит спрос на персонал, и, как следствие, уровень зарплат поднимут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при получении потребкредита и ипотеки россиянам может понадобиться справка о вакцинации. В новом 2022 году страховщики хотят, обращающихся за новыми ипотечными или крупными потребительскими кредитами россиян обязать предоставлять справку о вакцинации от COVID-19.

аналитики доходы экономика


 

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