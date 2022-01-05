В Петербурге появилась инсталляция на фасаде музея-квартиры Исаака Бродского

В Петербурге появилась инсталляция на фасаде музея-квартиры Исаака Бродского. Фото: пресс-служба Смольного

В Петербурге появилась инсталляция на фасаде музея-квартиры Исаака Бродского. Фото: пресс-служба Смольного

На фасаде музей-квартиры Исаака Бродского в Северной столице появилась световая инсталляция с силуэтом Исаака Бродского.

В среду, 5 января, на площади Искусств, дом 3 открылась инсталляция, которая выполнена специалистами СПб ГБУ «Ленсвет». Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В основу световой картинки положен силуэт Бродского и фрагмент дружеского шаржа художника Бориса Кустодиева. Поэт держит картину Кустодиева — «Купчиха».

Новая световая инсталляция является этапом проекта светового оформления брандмауэров и фасадов города. Он реализуется при участии ПАО «Газпром», Ассоциации «Невский свет», Комитета по градостроительству и архитектуре, Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников.

На настоящий момент более 20 световых инсталляций, в том числе на детскую и праздничную тематику, украшают новогодний Петербург.

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