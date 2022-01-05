Daily Express: результаты теста на COVID-19 могут быть ложными, если допускать ошибки

Результаты теста на COVID-19 могут быть ложными, если допускать ошибки. Фото: Gazeta.SPb

Результаты теста на COVID-19 могут быть ложными, если допускать ошибки. Фото: Gazeta.SPb

При экспресс-тестировании на коронавирус важно соблюдать правила, которые предотвратят ложный результаты. Специалисты рассказали, что именно может навредить точному диагнозу.

Врачи отмечают, что невыполнение указаний экспресс-теста на коронавирус может привести к ошибочным результатам. Об этом сообщает Daily Express.

У экспресс-тестов есть определенное временное окно, когда результат представляется наиболее точным. Перед тестированием на коронавирус необходимо продезинфицировать руки, а после взятия мазка не держать его долго в пробирке. Необходимо перемещать взятый материал круговыми движениями по колбе.

Чтобы результат оказался более точным, лучше взять мазок и из горла, и из носа, при том, если в инструкции нет других пунктов, которые необходимо выполнить. Отмечается, что в случае, когда по истечению указанного времени на тесте появилась еле заметная линия, назвать результат положительным нельзя.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что к 2023 году японская фармацевтическая компания планирует начать клинические испытания пожизненной вакцины от коронавируса.