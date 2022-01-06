«Без заявлений по 2 600»: российским пенсионерам с 8 января придут автоматические доплаты

Пожилые россияне смогут получить дополнительные суммы к пенсиям уже с 8 января. Процесс будет осуществлен автоматически.

С нового 2022 года заработала система, когда пенсионер не должен писать заявление на дополнительные прибавки к денежным пособиям. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Механизм социальных доплат к пенсиям будет осуществляться без заявлений. Раньше необходимо было подать специальный документ в отделение социальной защиты населения, но теперь деньги будут добавляться автоматически.

Порядок начисления доплат к пенсиям изменился. С этого года специалисты самостоятельно будут проводить анализ размера пенсий. В случае, если объем выплаты не достигает уровня прожиточного минимума, установленного в регионе, пенсионер получит доплату.

Нововведение касается всех неработающих пенсионеров, у которых выплаты находятся на уровне ПМ. Размер доплаты составит разницу между ПМ и общей суммой материального обеспечения пенсионера.

ПФР предоставит все данные о пенсионерах в соцзащиту, где будет установлена региональная социальная доплата. Например, в Новосибирской области размер таких денег составляет в среднем 2600 рублей в месяц.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российским пенсионерам пообещали увеличение еще одного денежного пособия, на этот раз на ритуальные услуги.