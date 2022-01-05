Российским пенсионерам увеличат пособие на ритуальные услуги

В России пенсионерам пообещали увеличение еще одного денежного пособия, на этот раз на ритуальные услуги.

Таким образом, может быть увеличены денежные выплаты на погребения, которыми занимается ПФР. Деньги выдаются в случае смерти пенсионера его родственникам или другим лицам, организующим похороны. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Ежегодно размер пособия меняется в соответствии с ростом потребительских цен за предыдущий год. Предполагалось, что с 1 февраля 2022 выплаты на погребение увеличат на 5,8 процента, но в связи с повышенной инфляцией планы изменились.

По результатам 2021 года инфляция превысила 8%, поэтому пособие, предположительно должно также увеличится сразу на восемь процентов или даже больше.

На сегодняшний день сумма на похороны составляет 6 424 рубля. В случае, когда в регионе действует районный коэффициент, пособие становится еще несколько выше. За последние десять лет оно увеличилось почти на 2 тысячи 500 рублей.

Отмечается, что такие выплаты предоставляются только по заявлению со стороны представителей умершего, которое подается не позднее, чем в течение шести месяцев со дня смерти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что если пенсия гражданина РФ до 1 января 2022 года составляла более 43 тысяч рублей, он получит около 2,5 тысяч рублей, чего должно хватит на увеличившиеся расходы.