Эксперт рассказал о реальной прибавке к пенсии в 2022 году

Эксперт рассказал о реальной прибавке к пенсии в 2022 году
Эксперт отметил, что траты пенсионеров выросли до 2 тысяч рублей. Фото: Pixabay

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, при каких условиях индексация в размере 5,9% может стать реальной прибавкой к пенсии.

По его словам, это произойдет в том случае если пенсия гражданина РФ до 1 января 2022 года составляла более 43 тысяч рублей. В этом случае он получит около 2,5 тысяч рублей, чего должно хватит на увеличившиеся расходы, сообщает PRIMPRESS.

Эксперт отметил, что траты пенсионеров выросли до 2 тысяч рублей. Цены на продукты, по его словам, выросли в диапазоне от 15 до 20%, на лекарства — на 10%, услуги ЖКХ подорожали на 5%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при получении потребкредита и ипотеки россиянам может понадобиться справка о вакцинации. В новом 2022 году страховщики хотят, обращающихся за новыми ипотечными или крупными потребительскими кредитами россиян обязать предоставлять справку о вакцинации от COVID-19.

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