Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 58 человек

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 58 случаев.

Об этом стало известно в четверг, 6 января. Всего в России подтверждено 802 смерти. С начала пандемии от инфекции скончались 313 817 человек.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 10 601 300 случаев коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при экспресс-тестировании на коронавирус важно соблюдать правила, которые предотвратят ложный результаты. У экспресс-тестов есть определенное временное окно, когда результат представляется наиболее точным. Перед тестированием на коронавирус необходимо продезинфицировать руки, а после взятия мазка не держать его долго в пробирке. Необходимо перемещать взятый материал круговыми движениями по колбе.