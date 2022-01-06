Пенсионерам в РФ с февраля 2022 года увеличат «погребальное» пособие

Пенсионерам в РФ с февраля 2022 года увеличат &#171;погребальное&#187; пособие
Пособие на погребение выдается родственникам умершего пенсионера на его похороны. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Пожилым россиянам пообещали увеличить размер пособия, которое выдают после смерти пенсионера.

Как пишет PRIMPRESS, в России в текущем году может вырасти размер выплаты на ритуальные услуги, которыми занимается Пенсионный фонд РФ. Пособие на погребение выдается родственникам умершего пенсионера на проведение его похорон.

Ежегодно выплаты на погребение увеличивают в связи с ростом потребительских цен на прошлый год. Изначально власти планировали увеличить пособие с 1 февраля 2022 года на 5,8%, но повышенная инфляция внесла в планы свои коррективы.

По результатам минувшего года инфляция превысила 8%, поэтому «погребальная» выплата также должна увеличиться на 8% или больше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российским пенсионерам с 8 января придут автоматические доплаты.

Выплаты пенсионерам пенсионеры погребальное пособие пособие на погребение ритуальные услуги


 

Новости партнеров
Люди с какой группой крови реже заражаются COVID-19?
Люди с какой группой крови реже заражаются COVID-19?
В Москве задержали членов преступной группы, которые
В Москве задержали членов преступной группы, которые "отжали" у РЖД 70 миллионов рублей
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Петербуржцы стоят в очередях у магазинов в ТЦ
Петербуржцы стоят в очередях у магазинов в ТЦ "Галерея" – там начали проверять QR-коды
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пенсионерам в РФ с февраля 2022 года увеличат «погребальное» пособие
Эксперты предсказали замедление российской экономики в 2022 году
В Выборге при взрыве газового баллона в квартире пострадал 84-летний мужчина
Стало известно, как изменятся цены на жилье в 2022 году
Брокер раскрыл валюту, на которую вырастет спрос в 2022 году
Курс рубля продолжает падать на фоне беспорядков в Казахстане
Задержан мужчина, который напал с баллончиком на продавца телефона на Народной
Мужчина потребовал бесплатный кофе, угрожая пистолетом в ресторане на Гражданском