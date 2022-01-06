Пенсионерам в РФ с февраля 2022 года увеличат «погребальное» пособие

Пособие на погребение выдается родственникам умершего пенсионера на его похороны. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Пособие на погребение выдается родственникам умершего пенсионера на его похороны. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Пожилым россиянам пообещали увеличить размер пособия, которое выдают после смерти пенсионера.

Как пишет PRIMPRESS, в России в текущем году может вырасти размер выплаты на ритуальные услуги, которыми занимается Пенсионный фонд РФ. Пособие на погребение выдается родственникам умершего пенсионера на проведение его похорон.

Ежегодно выплаты на погребение увеличивают в связи с ростом потребительских цен на прошлый год. Изначально власти планировали увеличить пособие с 1 февраля 2022 года на 5,8%, но повышенная инфляция внесла в планы свои коррективы.

По результатам минувшего года инфляция превысила 8%, поэтому «погребальная» выплата также должна увеличиться на 8% или больше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российским пенсионерам с 8 января придут автоматические доплаты.