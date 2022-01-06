Как россиянам получить все пенсионные накопления сразу: инструкция от эксперта

Заявление можно направить в электронном виде через сайт пенсионного фонда или по почте. Фото: Pixabay

Заявление можно направить в электронном виде через сайт пенсионного фонда или по почте. Фото: Pixabay

Специалисты сообщают, что некоторые россияне пожилого возраста имеют возможность забрать все свои пенсионные накопления сразу. Речь идет о тех гражданах, которые пользуются накопительной системой и достигли прежнего возраста выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Представитель НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис сообщил агентству «Прайм», что для получения всей суммы накоплений необходимо обратиться в государственный или негосударственный ПФ, с которым сотрудничает пенсионер. Нужно оформить соответствующее заявление и приложить необходимые документы. Заявление можно направить в электронном виде через сайт пенсионного фонда или по почте, но в данном случае потребуется нотариальное заверение.

После получения заявления пенсионный фонд рассчитывает объем накопленной суммы с учетом механизма формирования пенсионных выплат. После этого станет известно, какую выплату сможет получить заявитель. При количестве накоплений менее 5% от расчетной суммы накопительной или страховой пенсии гражданин сможет получить скромную разовую выплату. Такие ситуации возникают в случаях, когда в общую пенсию не включены добровольные взносы.

Если у пенсионера есть накопления в рамках государственной программы софинансирования или за счет материнского капитала, то выплаты можно получать в течение выбранного заявителем срока. Максимальный период такой досрочной выплаты составляет не более 10 лет. Преимуществом постепенной выплаты является то, что на нее распространяется индексация.

Во всех остальных случаях россиянам назначают пожизненную накопительную пенсионную выплату.

В случае смерти застрахованного получателя пенсии на единовременную выплату имеют право претендовать его наследники. Для этого правопреемнику в течение полугода необходимо предъявить подтверждающие документы. В некоторых случаях пропущенные сроки можно восстановить через суд, тогда выплаты можно будет получить позже.

Евгений Биезбардис советует пенсионерам, имеющим накопления чуть выше установленных 5%, не забирать всю пенсию сразу. Лучше дождаться индексацию и получить повышенную выплату через год.