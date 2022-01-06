Актер из фильма «Кин-дза-дза!» скончался в Новый год

Актер из фильма &#171;Кин-дза-дза!&#187; скончался в Новый год
Бычков скончался по естественным причинам. Фото: кадр из фильма "Кин-дза-дза!"

В Москве в новогоднюю ночь ушел из жизни советский и российский актер Михаил Бычков, снявшийся в фильме «Кин-дза-дза!».

Об этом сообщает «Комсомольская правда». Сын Бычкова рассказал журналистам, что актер отпраздновал Новый год вместе с семьей. Утром 1 января его тело обнаружила супруга.

Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть 71-летнего актера. Установлено, что Бычков скончался по естественным причинам.

Михаил Бычков запомнится зрителям по ролям в картинах «Кин-дза-дза!», «Покровские ворота», «Двенадцать стульев», «Борис Годунов». Также он выступал на сцене Театра на Малой Бронной. Всего на его счету 50 ролей в фильмах, 70 спектаклей.

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