Из-за гололеда в Петербурге продлили «желтый» уровень опасности

Из-за гололеда в Петербурге продлили &#171;желтый&#187; уровень опасности
Автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Погодные условия в Северной столице снова создают угрозу жителям города. Уровень опасности повышен до «желтого», его продлили до пятницы.

По данным Росгидрометцентра, опасная ситуация из-за гололедицы на дорогах продлится до полудня 7 января. Гололед вызван температурными скачками — за вчерашний день теплый циклон вызвал обильные осадки. Всего за несколько часов в городе выпало 10 сантиметров снега.

В городском правительстве обратились к водителям и пешеходам с просьбой быть внимательнее на улице. Автомобилистов призвали проявлять особую осторожность и по возможности отказаться от поездок из-за высокого риска аварий.

Городские службы также посоветовали пешеходам надевать удобную обувь, чтобы снизить риск падений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург утопает в снегу, но уборочной техники на улицах города не видно.

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