В охваченный протестами Казахстан прибыли белорусские миротворцы

В охваченный протестами Казахстан прибыли белорусские миротворцы
Протестующие у здания администрации Актюбинской области. Фото: скриншот видео Youtube

В Казахстан прибыли белорусские миротворческие силы в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Подразделение доставили на пяти самолетах Ил-76. В составе — рота витебских бойцов-десантников, сообщает РИА «Новости».

«На месте они окажут помощь в урегулировании ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее в страну прибыло первое подразделение российских миротворцев.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. В Алма-Ате произошли столкновения граждан с силовиками, для разгона протестующих применили газ и светошумовые гранаты. По всей республике был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.

В среду, 5 января, во всех регионах Казахстана объявили режим ЧП. Власти ввели ряд ограничений: комендантский час, запрет массовых действий, а также ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств.

На фоне массово протестующих граждан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности, после чего заявил о готовности к жестким действиям. Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Казахстан коллективные миротворческие силы

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Казахстана ввели двухнедельный режим ЧП из-за протестов.

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