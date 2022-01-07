В Бразилии привитый от коронавируса мужчина умер от омикрон-штамма

В Бразилии привитый от коронавируса мужчина умер от омикрон-штамма
Умерший был привит тремя дозами вакцины. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В Бразилии зафиксирована первая смерть после заражения штаммом коронавируса «омикрон». Скончался пожилой человек с хроническими заболеваниями.

Как сообщает портал G1, первая смерть от омикрон-штамма произошла в бразильском городе Апаресида-ди-Гояния в штате Гояс. От нового варианта COVID-19 скончался 68-летний пациент. У него были хронические заболевания: гипертония и заболевание легких.

Умерший был привит от коронавируса тремя дозами вакцины. Каким именно препаратом вакцинировался пожилой человек, не указывается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач предупредила, что у переболевшего «омикроном» повышается риск заразиться повторно.

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