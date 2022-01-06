Врач предупредила, что у переболевшего «омикроном» повышается риск заразиться повторно

Выяснилось, что человек, который уже болел штаммом-омикрон в два раза сильнее рискует заразиться им повторно нежели человек, который был заражен дельта-штаммом.

Врач-терапевт Константин Хоманов рассказал, что заболеть повторно «омикроном» вероятнее, чем впервые после «дельты». Об этом он поговорил с ТАСС.

«Вариант коронавируса «омикрон» имеет ряд мутаций в спайк-белке, который отвечает за взаимодействие с клетками тела человека и облегчает проникновение вируса», — отметил эксперт.

Хоманов заявил, что новый штамм обладает высокой скоростью распространения и сниженной восприимчивостью к доступным терапевтическим препаратам, что может уменьшить эффективность иммунитета организма в результате предыдущей болезни или вакцинации.

Также специалист подчеркнул, что риск заболеть «омикроном» снова составляет 19%, а при «дельте» 8%. В настоящее время, по мнению специалиста, не было выявлено резкого скачка числа случаев тяжелого течения COVID-19 у пациентов с омикрон-штаммом.

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