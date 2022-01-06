Врач предупредила, что у переболевшего «омикроном» повышается риск заразиться повторно

Врач предупредила, что у переболевшего &#171;омикроном&#187; повышается риск заразиться повторно
Врач предупредила, что у переболевшего "омикроном" повышается риск заразиться повторно. Фото: pexels

Выяснилось, что человек, который уже болел штаммом-омикрон в два раза сильнее рискует заразиться им повторно нежели человек, который был заражен дельта-штаммом.

Врач-терапевт Константин Хоманов рассказал, что заболеть повторно «омикроном» вероятнее, чем впервые после «дельты». Об этом он поговорил с ТАСС.

«Вариант коронавируса «омикрон» имеет ряд мутаций в спайк-белке, который отвечает за взаимодействие с клетками тела человека и облегчает проникновение вируса», — отметил эксперт.

Хоманов заявил, что новый штамм обладает высокой скоростью распространения и сниженной восприимчивостью к доступным терапевтическим препаратам, что может уменьшить эффективность иммунитета организма в результате предыдущей болезни или вакцинации.

Также специалист подчеркнул, что риск заболеть «омикроном» снова составляет 19%, а при «дельте» 8%. В настоящее время, по мнению специалиста, не было выявлено резкого скачка числа случаев тяжелого течения COVID-19 у пациентов с омикрон-штаммом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что при экспресс-тестировании на COVID-19 важно соблюдать правила, которые предотвратят ложный результаты.

дельта коронавирус омикрон -штамм Россия


 

Новости партнеров
Новый гендиректор «Ленэнерго» потратил деньги потребителей на новый офис в Петербурге?
Новый гендиректор «Ленэнерго» потратил деньги потребителей на новый офис в Петербурге?
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
"Газпром" едва успел вывести из Нидерландов актив на миллиард евро
Петербуржцы без QR-кодов не смогут ходить в рестораны и кафе
Петербуржцы без QR-кодов не смогут ходить в рестораны и кафе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач предупредила, что у переболевшего «омикроном» повышается ...
«Без заявлений по 2 600»: российским пенсионерам с 8 января ...
ВСМ ускорит дорогу из Петербурга в Москву, но заберет много денег
На улице Олеко Дундича из общежития СПбГАВМ из-за пожара эвакуировали 50 человек
Застрявшим в аэропорту Нур-Султан россиянам не дают связи, но позволяют ...
Российским пенсионерам увеличат пособие на ритуальные услуги
Стало известно о смерти двух военных во время операции в аэропорту Алма-Аты
Daily Express: результаты теста на COVID-19 могут быть ложными, если ...