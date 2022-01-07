Этот процесс неизбежен: в России ожидается девальвация рубля

Эксперты предупреждают россиян о скорой девальвации национальной валюты в связи с решением властей.

Девальвация рубля неизбежна, так как этот процесс выгоден финансовым властям, отмечают эксперты. Благодаря такому решении в отношении отечественной валюты власти могут стабилизировать экономическую ситуацию в России. Об этом сообщает PRIMPRESS.

О скорой девальвации рубля предупредил российский экономист Михаил Хазин, который уже как-то предсказал экономический дефолт 1998 года. Эксперт отмечает, что министерство финансов и Центробанк РФ в скором времени, действительно, могут пойти на это ради улучшения положения дел с бюджетом страны.

По итогам 2021 года уровень инфляции достиг рекордных за последние шесть лет значений в большую сторону. При этом покупательская способность денежных накоплений жителей России продолжается снижаться и сейчас. В ближайшее время остановка этого процесса не предвидится. Таким образом, по мере того, как будет падать рубль, денежные сбережения россиян будут «обнуляться».

Хазин отметил, что сильный рубль не несет никакой выгоды для правительства России, в связи с чем его курс может быть специально занижен, поддерживая курсы доллара и евро. Девальвация может положительно сыграть в сторону деловой активности России, потому что большая часть товаров на рынке являются импортными, привозными, считает эксперт.

Помимо Михаила Хазина скорую и неизбежную девальвацию рубля предсказывает и другой эксперт — экономист Юрий Пронько. Он считает, что на процесс может повлиять как длительная и пока не заканчивающаяся пандемия коронавируса, так и снижение стоимости нефти.

Что же думают сами россияне? В сильную позицию рубля верят уже совсем немногие. По данным опросов почти половина жителей России ждет обвала национальной валюты сразу после новогодних праздников.

Для жителей России грядет не самый выгодный прогноз: покупательская способность денежных средств будет падать, а накопления постепенно приближаться к нулю.

Не радует своими мыслями и экономист и депутат Государственной Думы РФ Михаил Делягин. По его мнению деградация российской экономики в наступившем году только усилится, так как восстановительный рост, наблюдавшийся в стране в 2021 году, подошёл к концу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2022 году курс доллара ожидается около отметки 73 рубля за доллар, а курс евро достигнет 83 рубля за евро, по мнению экономиста.