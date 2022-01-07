Смертельная авария произошла на Приморском шоссе в Петербурге

На Приморском шоссе в Санкт-Петербурге в результате аварии погиб человек.
Тело рядом с местом происшествия заметили очевидцы. Информация об аварии появилась в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП СПБ».
Смертельная авария на Приморском шоссе стала причиной последующего большого дорожного затора. Все произошло еще днем 7 января, после чего в течение около 3 часов движение на участке дороги было плотным.
Очевидцы сообщили, что рядом с местом аварии лежит накрытый человек. Судя по опубликованным в социальных сетях кадрам, две машины съехали в кювет. Один из автомобилей сильно поврежден.
Обстоятельства и детали аварии уточняются.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что многие пешеходы попадают в травматологии из-за того, что на улицах скользко. Город плохо убирают, что создает опасную ситуацию на дорогах. За последние сутки, как минимум четыре человека получили тяжелые травмы.