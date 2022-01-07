В Петербурге в субботу будет скользко и холодно

В субботу, 8 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью обойдется без существенных осадков, во второй половине дня выпадет небольшой снег. Ночью и утром местами будет туман.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне -14…-16 градусов, в окрестностях местами похолодает до -18 градусов, днем будет -9…-11 градусов.

На дорогах местами гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.