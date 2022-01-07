В Петербурге в субботу будет скользко и холодно

В Петербурге в субботу будет скользко и холодно
Зима в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В субботу, 8 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью обойдется без существенных осадков, во второй половине дня выпадет небольшой снег. Ночью и утром местами будет туман.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне -14…-16 градусов, в окрестностях местами похолодает до -18 градусов, днем будет -9…-11 градусов.

На дорогах местами гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.

гололедица мороз погода


 

Новости партнеров
Куркума способна убивать раковые клетки
Куркума способна убивать раковые клетки
Люди с какой группой крови реже заражаются COVID-19?
Люди с какой группой крови реже заражаются COVID-19?
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Банки могут потребовать от россиян справки о вакцинации, иначе кредиты и ипотека выйдут дороже
Банки могут потребовать от россиян справки о вакцинации, иначе кредиты и ипотека выйдут дороже
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге в субботу будет скользко и холодно
Полыхающую квартиру на Ростовской улице потушили 15 спасателей
Каким категориям пенсионеров в 2022 году могут существенно повысить пенсию
Мороз и гололедица ожидаются в Ленобласти в субботу
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого ...
Во Всеволожском районе вспыхнул частный дом
В честь Рождества зажгли огни Ростральных колонн
«Серый или синий»: меньше половины россиян сортируют и ...