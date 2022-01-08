Прокуратура начала проверку после пожара в пансионате в Кузбассе

Прокуратура Кузбасса организовала проверку после пожара в пансионате для пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

На место происшествия выехал прокурор Кемеровского района Константин Майер.

В пансионате «Золотой век» в Кемеровской области произошел пожар.

По предварительной информации, в результате происшествия погибли четыре человека.

Пансионат находится в СНТ Печатник под Кемерово. Информация о возгорании поступила в 23.02 мск. Спасатели эвакуировали 48 человек.

В ликвидации пожара участвовали 48 человек и 14 единиц спецтехники.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар, из-за которого было эвакуировано 50 человек.