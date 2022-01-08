Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 63 человека

Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 63 человека
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 63 случая.

Об этом стало известно в субботу, 8 января. Больше всего ковид-пациентов скончались в Москве, там зафиксировали 69 летальных исходов. На третьей позиции находится Подмосковье, там умерли 40 человек. Всего в России подтверждено 796 смертей. С начала пандемии от инфекции скончались 315 400 человек.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 10 634 603 случая коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что одновременное заражение коронавирусной инфекцией и гриппом можно определить по рядку признаков. У заболевшего человека температура может подняться до 38-39 градусов всего за несколько часов. Вместе с жаром появляются головная боль и ломота в теле. Применяемые для лечения ковида препараты работают против обоих вирусом, поэтому дополнительные препараты при флуроне не потребуются.

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